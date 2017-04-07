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Otobüslerde 'Karakutu' Dönemi
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Otobüslerde 'Karakutu' Dönemi

Uçaklardaki karakutu sistemini İstanbul bulunan 520 otobüse uyguladıklarını belirten İETT Genel Müdürü Emecen, "Yolcu güvenliği en öncelikli meselemizdir" dedi.

Otobüslerde 'Karakutu' Dönemi

Uçaklardaki karakutu sistemini İstanbul bulunan 520 otobüse uyguladıklarını belirten İETT Genel Müdürü Emecen, "Yolcu güvenliği en öncelikli meselemizdir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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