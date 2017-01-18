İZMİT'te, sollama yapamayınca sinirlenince otomobilinden inerek durakta duran halk otobüsünün sürücüsünün yanına gitmek isteyen 40 yaşındaki Tacettin Yıldız, duraktan çıkan otobüsle, servis aracının arasında sıkışarak öldü.



Kaza sabah erken saatlerde, D-100 karayolu Yenidoğan mevkiinde meydana geldi. Mevlüt Karakuş yönetemindeki 41 BR 252 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü yolcu almak için Seka Devlet Hastanesi durağına yanaştı. Bu sırada Tacettin Yıldız otomobilini durağın bulunduğu yerden çıkarmak istedi. Sollama yapamayınca sinirlenen Yıldız, otobüs sürücüsünün yanına gitmek istedi. Bu sırada duraktan çıkan halk otobüsü ile arkadan gelen Nihat Varol yönetimindeki 41 P 3876 plakalı servis midibüsü yolun ortasında bulunan Tacettin Yıldız'a çarptı. İki aracın arasında kalan Tacettin Yıldız ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tacettin Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Tacettin Yıldız'ın cenazesi İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Otobüs ve midibüs sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



- Kocaeli