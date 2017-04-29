"İşten çıkıp evine gitmeye çalışan bir gurup vatandaşın toplu taşıma otobüsünde başına gelen olaylar trajikomik bir dille anlatılıyor.



Yazan: Stanislav Stratiev



Yöneten: Erkan Cılak



Yardımcı Yönetmen: İbrahim Yıldırım



Dramaturji: Nail Pelivan



Dekor: Hakan Urul



Teknik: Tugay Yılmazoğulları



Efekt: Tuncay Yılmazoğulları



Süre: 2 Perde



Türü: Hiciv Komedisi"



Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Urla



Mekan : Toprak Sahne Tiyatrosu



Mekan Adresi : Hacı İsa Mahallesi Eski Pazaryeri Sokak No: 1/25



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Otobüs | Tiyatroda



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır