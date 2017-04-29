Otobüs | Tiyatroda
"İşten çıkıp evine gitmeye çalışan bir gurup vatandaşın toplu taşıma otobüsünde başına gelen olaylar trajikomik bir dille anlatılıyor.
"İşten çıkıp evine gitmeye çalışan bir gurup vatandaşın toplu taşıma otobüsünde başına gelen olaylar trajikomik bir dille anlatılıyor.
Yazan: Stanislav Stratiev
Yöneten: Erkan Cılak
Yardımcı Yönetmen: İbrahim Yıldırım
Dramaturji: Nail Pelivan
Dekor: Hakan Urul
Teknik: Tugay Yılmazoğulları
Efekt: Tuncay Yılmazoğulları
Süre: 2 Perde
Türü: Hiciv Komedisi"
Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Urla
Mekan : Toprak Sahne Tiyatrosu
Mekan Adresi : Hacı İsa Mahallesi Eski Pazaryeri Sokak No: 1/25
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Otobüs | Tiyatroda
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io