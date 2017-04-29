Otobüs | Tiyatroda

"İşten çıkıp evine gitmeye çalışan bir gurup vatandaşın toplu taşıma otobüsünde başına gelen olaylar trajikomik bir dille anlatılıyor.

Otobüs | Tiyatroda

"İşten çıkıp evine gitmeye çalışan bir gurup vatandaşın toplu taşıma otobüsünde başına gelen olaylar trajikomik bir dille anlatılıyor.

Yazan: Stanislav Stratiev

Yöneten: Erkan Cılak

Yardımcı Yönetmen: İbrahim Yıldırım

Dramaturji: Nail Pelivan

Dekor: Hakan Urul

Teknik: Tugay Yılmazoğulları

Efekt: Tuncay Yılmazoğulları

Süre: 2 Perde

Türü: Hiciv Komedisi"

Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Urla

Mekan : Toprak Sahne Tiyatrosu

Mekan Adresi : Hacı İsa Mahallesi Eski Pazaryeri Sokak No: 1/25

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Otobüs | Tiyatroda

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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