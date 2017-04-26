Otobüs Şoförünün Bıçaklanma Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, otobüs şoförünün genç yolcular tarafından bıçaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, Adapazarı merkez durağından Mustafa A.'nın kullandığı halk otobüsüne binen iki kişi, Arifiye Atatürk Caddesi'ndeki Merkez Camisi önünde ücret ödemeden indi.



Durumu fark eden Mustafa A, yolcuları uyararak, ücretlerini ödemelerini istedi. Bu esnada otobüs şoförü ve iki kişi arasında arbede yaşandı.



Yaşanan arbedede bıçaklanan Mustafa A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoför Mustafa A. ve yolcular arasında yaşanan arbedede bıçaklanması yer alıyor.