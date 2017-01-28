Otobüs Şoförünü Yol Vermeyince Sopalarla Dövdüler

Bursa'da özel halk otobüs şoförü bir araca yol vermediği için feci şekilde darp edildi.



Olay merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi.



İddiaya göre, 16 M 00342 plakalı Özel Halk Otobüsü Şoförü Selami M. direksiyon başındayken başka bir araca yol vermediği için bir sürücüyle tartışma başladı. Yoluna devam eden otobüs şoförü Selami M. iddiaya göre tartıştığı S.B. tarafından bir süre takip edildi. Selami M. Dikkaldırım caddesi üzerine geldiği sırada S.B. ve kimliği henüz bilinmeyen arkadaşları ellerinde sopalar ile Selami M. idaresindeki otobüse saldırmaya başladı. Savaş alanına dönen otobüste Selami M. ve yanında bulunan yeğenleri Erkan M. ve Bilal B. kavga esnasında yaralandı. Başından yaralanan Selami M. ise otobüs sahibi gelmeden tedavi olmayı kabul etmedi.



Saldırı esnasında otobüste bulunan yolcular korku dolu anları kameralara anlatırken, yolcular arasında hamile bir bayanın olduğu öğrenildi. Kavga sırasında yaralanan S.B. Erkan M. ve Bilal B. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA