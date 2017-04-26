Otobüs Şoförüne Tekme Tokat Saldırı Kamerada

Mecidiyeköy'de otobüs durağına yanaşan şoförün arkasından gelen yolcu "Ne artistlik yapıyorsun?" diyerek kendisine tekme tokat saldırdı. Saldırı anını otobüste bulunan güvenlik kameralı saniye saniye kaydetti.



Olay Mecidiyeköy'de özel halk otobüsü şoförü durağa yanaştığı sırada meydana geldi. Otobüsün arka tarafından şoförün yanına gelen yolcu, "Ne artistlik yapıyorsun"diye bağırmaya başladı. Araç tam hareket ettiği sırada şoföre saldırmaya başlayan yolcu, otobüs şoförünü darp etti. Otobüsü durduran şoför kendini korumak istese de, sinirli yolcu şoföre tekme tokat saldırmaya devam etti. Bu sırada bazı yolcular panikle kaçarken bazıları da şoföre saldıran şahsı engellemeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonrası şahıs güçlükle sakinleştirilirken, tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



(Murat Horoz - Caner Sönmez/İHA)