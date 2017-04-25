Otobüs Şarampole Uçtu: 24 Yaralı

KÜTAHYA'nın Altıntaş İlçesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu 24 kişi yaralandı.



Kaza, saat 03.00 sıralarında Altıntaş-Dumlupınar karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan İzmir'e giden Bekir Güngör yönetimindeki 35 PK 403 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada otobüs şoförü Bekir Güngör ile 23 yolcu yaralandı. Yaralanan 24 kişi, sevk edilen ambulanslarla Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor,



- Tahya