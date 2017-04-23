Otobanda Ölümüne Yolculuk

Bursa'da otobanda motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü görenleri hayrete düşürdü.



Bursa otobanında Ankara istikametine seyreden motosiklet sürücüsünü görenler gözlerine inanamadı. Plakasız motosikleti ile otobana çıkan sürücünün, araçların arasından hızla geçmesi ve canını tehlikeye atarak ilerlemesi yoldan geçenler tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Kask ve hiçbir koruma ekipman kullanmadan devam eden motosikletlinin, rüzgardan etkilenmemek için ise motosikletin üzerine yatarak ilerlemesi dikkat çekti. - BURSA