Otoban Ayşe' Fuhuş Pazarlığı İddiasıyla Yakalandı

ADANA'da 33 yaşındaki E.D.'yi otoyolda erkeklere pazarladığı iddiasıyla, 'Otoban Ayşe' takma adıyla tanınan 54 yaşındaki Ayşe A., Ahlak Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.



Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde, geçen araçlara otostop çekip, duranlarla para karşılığı ilişkiye giren kadınlar olduğu bilgisini alan Ahlak Bürosu ekipleri, çalışma başlattı. Müşteri gibi hareket eden ekipler, Sarıçam İlçesi'nde park alanında otostop yapan Ayşe A.'nın yanında durdu. Pazarlık yapan polisler, E.D. ile birlikte olma karşılığında 150 lira verdi. Parayı alan Ayşe A. ile E.D. ekipler tarafından gözaltına alındı.



Ahlak Büro Amirliği'ne götürülen E.D., kendi isteği ile fuhuş yaptığını, Ayşe A.'dan da müşteri bulmasını istediğini söyleyerek, "Piyasada Ayşe'nin lakabı 'Otoban Ayşe' olarak bilinir. Maddi sıkıntılarım vardı, kendisinden bana da müşteri bulmasını istedim. Karşılığında da her bulduğu için 50 lira komisyon veriyordum" diye ifade verdi.



E.D. sorgusunun ardından serbest bırakılırken Ayşe A., fuhuş için aracılık yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.



- Adana