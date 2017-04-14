Oto Sanayi Sitesinde 55 Bin 650 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

VAN'da polisin Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde yaptığı aramada, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 55 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kaçakçılara yönelik çalışma yapan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Tuşba İlçesi'nde bulunan Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı. iİş yerinde yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 55 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralarla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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