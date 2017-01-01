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Oto Pazarında Yılbaşı Durgunluğu
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Oto Pazarında Yılbaşı Durgunluğu

Trabzon’un Moloz mevkiindeki Avrasya Pazarı önüne kurulan İpekyolu Açık Oto Pazarı yeni yılın durgunluğunu yaşıyor.

Oto Pazarında Yılbaşı Durgunluğu

Trabzon'un Moloz mevkiindeki Avrasya Pazarı önüne kurulan İpekyolu Açık Oto Pazarı yeni yılın durgunluğunu yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl 200-250 aracın yer aldığı oto pazarında yeni yılın ilk gününde yaklaşık 150 kadar otomobil satış için yerini alırken, fiyatlar 5 bin-70 bin TL arası değişiyor. Oto satıcıları vatandaşların yeni yıl olması nedeniyle açılacak otomobil kampanyalarını beklediklerini bu nedenle şimdilik ikinci el otomobillere pek ilgi göstermediğini belirtiyor.

Öte yandan, otomobil satıcıları ile alıcılar arasında sıkı sıkıya pazarlık yapılırken, satışların beklenen düzeyde olmadığı kaydedildi. - TRABZON

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