Oto Hırsızları Yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde otolardan hırsızlığa karışan 3 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otolarda meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle çalışma başlattı. Olay bölgelerinde kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayları gerçekleştiren şahısların A.İ.Ş., S.A. ve K.A.Ö. olduklarını belirledi. Şahısların, Kültür Mahallesinde 1 hafta önce çaldıkları ön plakası olmayan bir otomobil içinde olduğunu belirleyen polis, 3 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şahısların kent merkezinde araçların elektronik aksamlarının, akülerinin çalınması ve iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.



Mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA