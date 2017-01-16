Oto Fareleri Yakalandı

Adıyaman'da, bir otomobilden müzik seti çalan ve çalıntı malzeme satın alan toplam 5 şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde park halinde bulunan bir otomobilden müzik seti çalan A.G.Y, S.K, H.Ç, çaldıkları müzik setini H.A.G ve M.F.G isimli şahıslara sattı. Bir süre sonra hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark eden otomobil sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ve otomobillerde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren A.G.Y, S.K, H.Ç'yi yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken çalıntı malzeme satın alan H.A.G ve M.F.G'yi emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN