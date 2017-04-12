Otizmli Öğrenciler Becerilerini Paylaştı

BOLU'da, 'Dünya Otizm Farkındalık Ayı' kapsamında, "Otizmi fark etmeye, beni koşulsuzca sevmeye var mısın?" etkinliği düzenlendi.



Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde yapılan etkinlikte konuşan Vali Aydın Baruş, Türkiye'de her 68 çocuktan birinin otizmli doğduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



"Nisan ayı Birleşmiş Milletler tarafından 'Otizm farkındalık ayı' olarak belirlenmiş. Bu çocuklarımız ileride hayat şartlarında bazı zorluklarla karşılaşıyorlar. Özellikle sosyal iletişim bakımından iyi eğitmek ve onların aileleri ile mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamak hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Bizler toplumumuzun ciddi bir kesimini oluşturan engelli kardeşlerimizle beraber bir milletiz. Bu milletin her ferdi bu topraklar üzerinde en iyi şartlarda hiçbir engelle karşılaşmadan yaşamayı hak ediyor."



Konuşmaların ardından sahneye çıkan öğrenciler dans ve ritim gösterisi yaptı. Öğrencilerin, öğretmenlerinin işaret diliyle söylediği 'Fesüpanallah' şarkısı eşliğinde gerçekleştirği gösteriler ilgiyle izlendi. Ardından öğrenciler balon uçurdu.



- Bolu