Otizmli Murat'ın Tek Hayali Konservatuvarı Kazanmak

10 ayrı enstrüman çalabilen otizmli Murat Yurtçu, en büyük hayali olan konservatuvarı kazanabilmek için 5 yıldır gece gündüz demeden enstrüman çalıp ses eğitimi alıyor.



Zeytinburnu'nda ikamet eden otizmli Murat Yurtçu'nun müzikle olan serüveni 5 yıl önce Zeytinburnu Belediyesi Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'ndeki müzik okuluyla başladı. Hocasının kısa sürede yeteneğini keşfettiği otizmli Murat, hızlı kavrama kabiliyeti sayesinde çaldığı enstrüman sayısını 10'a çıkardı. Tamamı engellilerden oluşan AKDEM Müzik Grubu'nda vokalistlik yapan Murat, yıllardır hayalini kurduğu konservatuvarı kazanabilmek için her gün AKDEM Müzik Okulu'nun yolunu aşındırıyor. Murat'a en büyük desteği ise müzik hocası Ümit Akkuş veriyor.



Engelliler için ücretsiz müzik okulu



Her fırsatta AKDEM'deki müzik hocası Ümit Akkuş ile birlikte çalışan Murat, Zeytinburnu Belediyesi'nin engelli bireyler için açtığı müzik okulu sayesinde bütün enstrümanlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Müzik grubunda uzun yıllardır vokalistlik yapan Murat'ın enstrümanlara olan yeteneği kadar yanık sesi de dikkatlerden kaçmıyor.



Müzik öğretmeni Ümit Akkuş, Murat ile ilgili, "Otizm tanılı öğrencimiz Murat, müziğe karşı aşırı derecede ilgisi olan yetenekli bir çocuk. Özellikle hafızası çok kuvvetli, dinlediği bir notayı bir daha unutmuyor. Geniş bir enstrüman yelpazesi var. Org, keman, bağlama, gitar, perküsyon, flüt, melodika, darbuka, tef ve daha bir sürü enstrüman çalabiliyor. Normal insana göre çok daha istekli ve heyecanlı bir şekilde de şarkı söylüyor. Bu yeteneği sayesinde başarı sağlayıp dikkatimizi çekti ve grubumuzun vokalisti olmayı başardı. En büyük temennimiz onun konservatuarda okuduğunu görebilmek" dedi.



7 yaşında bağlama çalmayı öğrenen Murat, geçtiğimiz aylarda ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde bağlama çalıp vokalistlik yaptı. - İSTANBUL