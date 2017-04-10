Otizmli Minikler Duygularını Fotoğraflara Yansıttı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programının konuğu olan ve otizm ve downsendromlu öğrenciler, mutluluk, hüzün, sevgi, öfke gibi duygularını fotoğraflara yansıttı.



Otizm ve downsendromlu öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programının konuğu oldu. İEÜ Fotoğraf Stüdyosunda mutluluk, hüzün, sevgi, öfke gibi duyguların mankenliğini yapan öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Songül Özgün, öğrencilerin keyifle fotoğraf çekiminde yer aldığını belirterek, "Misafirlerimiz duyguların rengi, engeli olmadığını gösterdi. Her birey duyguları, düşünceleri, hayalleri ile bir tanedir. Düşünceleri yansıtmanın en güzel yolu da duyguları ifadeleriyle aktarmaktır. Farklı gelişim gösteren gençler bize bu konuda ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Üniversitemiz fotoğraf stüdyosunda en güzel, en içten pozlarını verdi. Farklı gelişim gösteren gençlerle çekilen bu fotoğraflar en yakın zamanda sergilenecek" dedi. - İZMİR