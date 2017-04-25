Otizmli Gençlerden Anlamlı Etkinlik

Otizmli gençler farkındalık oluşturmak amacıyla Tekirdağ'da bir caddeyi temizleyerek, çöp atmamaları konusunda vatandaşları uyardı. Süleymanpaşa Belediyesi ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş'in yanı sıra çok sayıda otizmli genç katıldı.



Dünya Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde, Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına otizmli gençler tarafından çelenk sunumuyla başlanan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, otizm çocuklarının halk oyunları ve tiyatro gösterileri ile devam etti.



"BU KARDEŞLERİMİZİN ÜRETKEN HALE GELMESİ, ÜRETTİKLERİYLE GEÇİNEBİLİR DURUMA GELMESİ İÇİN ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR"



Başkan Eşkinat, burada yaptığı konuşmada, "İki tane nokta var. Bir tanesi çevre otizm ilişkisi ve bu etkinlikte vurgulanan o. Gerçekten dünyanın doğallığı bozuldukça, insanlarında genlerinde, doğasında bozulmalar oluyor. Otizm kardeşlerimiz bu bakımdan önemli bir ders verecek. Çevreyi temizleyecekler ama o çevreninde temiz kalmasını isteyecekler. Bir diğer konu da toplumun bir gerçeği olan bu kardeşlerimizin üretken hale gelmesi, ürettikleriyle geçinebilir duruma gelmesi, bu konuda da bir çalışmamız devam ediyor. Herhalde bir ay içinde bu çocuklarımızın bir kısmını üretime katacak, belediyemizin içinde bir atölyede bir değerlendirme fırsatı bulacağız. Hiç kimse dünyaya farklı olarak gelmedi, herkes insan olarak geldi. Hepimiz farklıyız ama birbirimizi bir bütün olarak kucaklamak bir insanlık görevimizdir" diyerek konuşmalarını noktaladı.



Başkan Eşkinat'ın konuşmasının ardından otizmli gençler, farkındalık oluşturmak amacıyla Hükümet Caddesinde sokak soka gezip temizlik yaparak, vatandaşları yere çöp atmamaları konusunda uyarıda bulundu.



(Halil Dağ/İHA)