Otizmli gençler sokak sokak çöp topladı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da otizmli gençler, farkındalık oluşturmak amacıyla kentte bulunan bir bir caddeyi temizleyerek, çöp atmamaları konusunda vatandaşları uyardılar.

Süleymanpaşa Belediyesi ve ZİÇEV Tekirdağ Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş'in yanı sıra çok sayıda otizmli genç katıldı.

Dünya Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde, Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına otizmli gençler tarafından çelenk sunumuyla başlanan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, otizm çocuklarının çeşitli halk oyunları ve tiyatro gösterileri ile devam etti.

"Bu kardeşlerimizin üretken hale gelmesi, ürettikleriyle geçinebilir duruma gelmesi için çalışmamız devam ediyor"

Başkan Eşkinat, burada yaptığı konuşmada, "İki tane nokta var. Bir tanesi çevre otizm ilişkisi ve bu etkinlikte vurgulanan o. Gerçekten dünyanın doğallığı bozuldukça, İnsanlarında genlerinde, doğasında bozulmalar oluyor. Otizm kardeşlerimiz bu bakımdan önemli bir ders verecek. Çevreyi temizleyecekler ama o çevreninde temiz kalmasını isteyecekler. Bir diğer konuda toplumun bir gerçeği olan. Bu kardeşlerimizin üretken hale gelmesi, ürettikleriyle geçinebilir duruma gelmesi, bu konuda da bir çalışmamız devam ediyor. Şu anda açıklamayayım ama herhalde bir ay içinde bu çocuklarımızın bir kısmını üretime katacak belediyemizin içinde bir atölyede bir değerlendirme fırsatı bulacağız. Hiç kimse dünyaya farklı olarak gelmedi, herkes insan olarak geldi. Hepimiz farklıyız ama birbirimizi bir bütün olarak kucaklamak bir insanlık görevimizdir" diyerek konuşmalarını noktaladı

Sokak sokak çöp topladılar

Başkan Eşkinat'ın konuşmasının ardından otizme farkındalık oluşturmak amacıyla otizmli gençler hükümet caddesinde sokak soka gezip, temizlik yaparak, vatandaşları yere çöp atmaları konusunda uyarıda bulundular.