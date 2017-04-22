Otizmli Çocuklara Robotik Eğitim

Bağcılar Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinin ortak çalışması, otizmli çocuklara robotla verilen eğitimin daha verimli olduğunu ortaya koydu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Rob" isimli robotun katkı sağladığı çalışma kapsamında bir yıl boyunca öğretmenler otizmli çocuklardan 8'ine robot eşliğinde, 8'ine ise robotsuz eğitim verdi.



İç yazılımını ve kodlamasının İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Merkezi öğretim üyeleri ve öğrencilerince yapılan "Rob" adlı robot otizmli öğrencilerin hızlı eğitimine büyük katkı sağladı.



Otizmli 150'ye yakın çocuğun kurs gördüğü Engelliler Sarayı da robotik eğitimin farklı ortamlarda etkilerinin belirlenmesinde önemli rol oynadı. Öğrenciler robotla dans etti ve birlikte şarkı söyledi.



"Bilimsel incelememizi makale olarak hazırlayacağız"



Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Şişman, 5 yıldır robotik teknolojileri ile ilgilendiklerini ve eğitimde nasıl kullanılacağı üzerine araştırmalar yaptıklarını belirtti.



Otizmli çocuklarda bu ihtiyacı hissettiklerini kaydeden Şişman, şu bilgileri verdi:



"Otizmli çocuklar robotla etkileşim kurabiliyor mu? Bunu robotlarla test ettik. Etkileşim düzeylerinde yüksek seviye yakaladık. 'Otizm alanında bu robotları kullanabilir miyiz?' diye düşündük. Dünyada da pek örneği yok. Üzerinde çalışmalar yaptık. İlk başta bir test çalışması yaptık. Çocukların etkileşim seviyelerini test ettik. Otizmli çocukların etkileşim ve sosyal iletişimle ilgili becerilerinde sıkıntıları var. Bunu robotlarla test ettik ve etkileşim düzeylerinde yüksek seviye yakaladık."



Bu yılki eğitim döneminde çocukların sosyal iletişim ve fen bilimi becerilerine ağırlık vererek çalışma başlattıklarını anlatan Şişman, Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Üniversitesinin desteğiyle projeyi 1 yıl yürüttüklerini bildirdi. Şişman, "Derslerimizi Engelliler Sarayı ve İTO Özel Eğitim Merkezi'nde yaptık. Seçtiğimiz 16 çocuğu 8'li iki gruba ayırdık. 8 çocukla robotlu eğitim yaptık. Bilimsel incelememizi makale olarak hazırlayacağız. Devamını önümüzdeki yıllarda Bağcılar Belediyesinin de desteğiyle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



"Memnun kaldık"



Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engelli Eğitim Ana Bilim Başkanı Yavuz Yaman ise çalışmaya başlarken öğrencilerin, topluma uyumunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını anlattı.



Otizmli çocukların sosyal gelişim problemleri olduğunu hatırlatan Yaman, bu projede, onların topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı ve kabul görmelerini hedeflediklerini anlattı.



Yaman, teknoloji yardımıyla öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Ülkemizde otizmli çocukların eğitimde kullanılan materyallerde ve eğitim imkanlarında kısırlık var. Yeni materyaller geliştirmek istiyoruz. İhtiyacı olanlara ve ülkemizdeki diğer okullara ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Öğrencileri otizm seviyelerine uygun seçmeye çalıştık. Çocuklar 6-10 yaş aralığında. Çocukların etkileşim seviyesinin birbirine yakın olmasına dikkat ettik. Çalışmaların veriminden aileler ve biz memnun kaldık. Çocuklar robotu çok sevdi. Çalışmak eğlenceli hale geldi. İnsanla etkileşim sorunu yaşayan çocukların robotla daha kolay etkileşim sağladığını gördük. Niyetimiz, öğretmenlere yardımcı öğretmen, yeri geldiğinde öğretmenle beraber öğretmenlik yapabilecek teknoloji geliştirmek. Türkçe konuşan, Türkçe eğitim programları hazırlamaya çalışıyoruz. Çocukların bireysel eğitim programlarına uygun etkinlikler hazırlamaya çalışıyoruz. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum."



Özel Eğitim Öğretmeni Zehra Aysel de robotlu eğitimle çocuklar arasındaki iletişimin geliştiğine dikkat çekti. Çocukların robot materyalleri çok sevdiğini de belirten Aysel, "Birbirleriyle iletişimleri robot üzerinden daha kolay oldu. Öğretmen olarak 1 ayda öğrettiğimizi robot 2 ya da 3 haftalık sürede daha hızlı öğretebildi." ifadelerini kullandı.