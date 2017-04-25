Otizmli Çocuk Madalya ile Döndü

Eskişehirli otizmli çocuk Mehmet Ulaş Turgutoğlu, Alanya'da yapılan Uluslararası Anca 3. Bölge Dünya Otizm Festivalinde 4'üncü oldu.



Eskişehir Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Okulu Otizm Sınıfı 8'İnci sınıf öğrencisi olan 14 yaşında Mehmet Ulaş Turgutoğlu, "Uluslararası Anca 3. Bölge Dünya Otizm Festivali"ne katıldı. Bisiklet ve kısa maraton yarışmacıların Otizmli olan Mehmet Ulaş Turgutoğlu 4'üncülük madalyasını alarak Eskişehir'e getirdi ve kentin gururu oldu. - ESKİŞEHİR