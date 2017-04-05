Otizmde Farkındalık Yaratmak İçin Mavi Giyiniyoruz!

Otizmli çocuklar için evde eğitim programları hazırlayan Otismo, Dünya Otizm Farkındalık Ayı'nda herkesi mavi renk giyinmeye çağırıyor.



Türkiye'de 10 kişiden sadece üçü otizm spektrum bozukluklarından haberdarken, bu üç kişiden sadece biri otizm hakkında doğru bilgilere sahip. Bu amaçla yola çıkan Otsimo, farkındalığı arttırmak gayesiyle #OtizmİçinMavi kampanyasını başlattı.



#OtizmİçinMavi farkındalık kampanyasıyla, Otizm Spektrum Bozuklukları hakkında insanların doğru bilgiler edinmesini sağlamak ve bu farkındalığı bütün Türkiye'de arttırmak isteyen Otsimo'nun bu kampanyasına dileyen herkes katılabilir.







Nasıl katılabilirim?





Bu harekete dahil olmak için yapmanız gereken tek şey, mavi bir tişört giyip, fotoğrafınızı #otizmicinmavi hashtag'i ile sosyal medyada paylaşmak. Kampanya süresince paylaşımlar otizmicinmavi.com üzerinden katılımcıların fotoğraflarıyla süslenecek.