Bolu'da "Otizmde farkındalık ayı" etkinlikleri kapsamında engelli öğrenciler tarafından düzenlenen eğlence programı yapıldı.



Bolu Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı Bolu Şubesi (TÜGVA) tarafından organize edilen ve ilde bulunan özel eğitim okullarında eğitim gören öğrencilerin hazırladığı etkinlik kapsamında İzzet Baysal Caddesinde yürüyüş yapıldı.



Belediye bandosu eşliğinde yapılan ve Kent meydanında sona eren yürüyüşün ardından engelli öğrenciler hazırladıkları gösterileri vatandaşların beğenisine sundu.



Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Büyük Berk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, şiir dinletileri ve müzik gösterilerini vatandaşlar beğeni ile izledi.



Etkinlik, engelli öğrenciler tarafından verilen konser ile sona erdi.