Otizm İçin Sen de Pedal Çevir'

Bursa Emre Sporla Yaşam Otizm Gençlik ve Yaşam Kulübü (BESYOTİZM), 'Farklılığı Farkedelim, Birlikte Pedal Çevirelim' sloganıyla otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için önemli bir organizasyona imza atıyor.



Bursa Emre Sporla Yaşam Otizm Gençlik ve Yaşam Kulübü, 'Farklılığı Farkedelim, Birlikte Pedal Çevirelim' organizasyonu kapsamında 28 Nisan Cuma günü saat 11'de Geçit Özdilek önünden Nilüferköy BESYOTİZM Spor Kulübü'ne kadar bisiklet turu düzenleyerek, otizme dikkat çekmeyi hedefliyor. Gerçekleştirilecek 2500 metre mesafeli farkındalık parkuru sonrası BESYOTİZM Spor Kulübü'nde gün boyu çeşitli etkinlikler yapılacak.



Kısa adı BESYOTİZM olan Bursa Emre Sporla Yaşam Otizm Gençlik ve Yaşam Kulübü Başkanı Şehnaz Orhan, Nisan ayının otizmde farkındalık ayı olması nedeniyle otizme dikkat çekmek ve otizmli bireylerin toplumun birer parçası olduğunu vurgulamak için böyle bir organizasyona imza atmak istediklerini belirtti.



Bursalıları bisikletleri ile birlikte 28 Nisan Cuma günü saat 11'de Geçit'ten başlayacak organizasyona davet eden Şehnaz Orhan, "Otizm bir hastalık değil, farklılıktır. Bizler yola bu maksatla çıktık. Otizmli çocuklarda bir farkındalık oluşturmak, onların da toplumun birer parçası olduğunu vurgulamak için çalışmalar yapıyoruz.. Otizmli çocukların becerilerini ve enerjilerini doğru kanallara aktarmalarını sağlayarak özgüvenlerini kazanmaları ve toplum içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz" dedi. - BURSA