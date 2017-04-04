Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.



Kaymakam Şenol Esmer, Hacılar İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen proğramda, bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturmak adına önem taşıdığını söyledi.



Otizmli çocukları olan ailelerin bu durumu paylaşmalarını isteyen Esmer, "Bu tür engeller eğitilerek aşılır. Eğitilerek topluma adapte olduklarını görüyoruz. Veli yaşadığı sürece çocukları koruyor ama o çocukların topluma kazandırılması, kaynaştırılması ve kendi ayakları üstünde durabilmesi için hem okulların hem de kamu kurum ve kuruluşları ile bütün vatandaşların farkındalık içinde olması lazım." dedi.



Konuşmaların ardından otizmli çocukların hazırladığı dans, ip atlama, müzik dinletisi gösterileri yapıldı.



Kaymakam Esmer ile etkinliğe katılanlar, otizme dikkati çekmek için ellerini boyaya batırdıktan sonra beyaz örtü üzerine bastırarak, sevgi balonlarını gökyüzüne bıraktı.



Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, öğretmenler, engelli öğrenciler ile aileleri katıldı.