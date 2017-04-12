Otizm Eylem Planı Çalışmalarında Yolun Neresindeyiz?

Otizm farkındalık ayı olan Nisan ayı çalışmaları kapsamında gerçekleşen panel Otizmliler ve ailelerine hizmetler sunan üç bakanlığın müsteşarını bir araya getirdi.

Panel Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklanan ve aynı tarihte resmi gazetede yayınlanan "Otizm Eylem Planı" kapsamında Bakanlıkların bugüne kadar yaptığı çalışmalar, sonuçları ve gelecek dönem planları anlatılarak gelecek dönemler için işbirliği içerisinde neler yapılabileceği hususu üzerinde konuşuldu.

Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, "Otizm konusunda nereden nereye geldiğimizi şu şekilde anlatayım. Yıl 1999'da derdimizi anlatmak için Ankara'ya gitmiştik. Bir yetkili bize "Bu bir Amerikan hastalığı, Türkiye'de yok. Ailelerden böyle bir okul talebi de yok" demişti. Bugün ise "otizm" konusunda devletin bir eylem planı var. Otizmli çocuklara sahip aileler ve bu alanda 15 yıla yakın zamandır çalışmalar yürüten Tohum Otizm Vakfı olarak umutluyuz." dedi.

Otizm Eylem Planı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önderliğinde sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile hazırlanan Otizm Eylem Planı, otizm tanısı konulmuş bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitelerini arttırmak ve destek vermek amacıyla 6 bölüm ve toplam 26 karardan oluşuyor.

Plan kapsamında farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası işbirliğinden, Otizmli çocuklar için erken tanı, tedavi ve müdahale zinciri kurulmasına, ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesinden, otizmli bireylere yönelik eğitsel değerlendirme, özel eğitim, destek eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesine, istihdam süreçleri ve çalışma hayatına katılımlarından, sosyal hizmet, sosyal yardım ve toplumsal yaşama katılımları konusunda birçok alanda çok önemli adımlar atılacak.

Türkiye'de otizm yeterince bilinmiyor

Türkiye'de bireylerin otizm algısı ve bilgi düzeyini ölçmeye yönelik ilk ve tek araştırma Tohum Otizm Vakfı tarafından gerçekleştirildi. GFK Türkiye desteğiyle ilk kez 2015 Ekim ayında bir araştırma yapıldı. Türkiye'nin 7 bölgesinden 15 ilde 1.237 kişi ile yüz yüze görüşerek Türkiye'nin otizm farkındalık karnesi çıkarıldı ve araştırma sonuçlarına göre otizm farkındalığı konusunda sınıfta kaldığımızı görüldü.

Araştırmaya katılan her 10 kişiden sadece 3'ü otizmi duymuş. Otizmi duyanlar arasında ise sadece %7'si otizmin belirtilerini bildiğini belirtmiş. Eğitim otizmin tek tedavisi olmasına rağmen, araştırmaya katılanlar otizmin tedavisinde kullanılan temel yöntemin hastanede tedavi olduğunu belirtmişler.