Otis Türkiye'den itfaiye ekiplerine eğitim desteği

Otis Türkiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim çalışmaları, Otis Türkiye üretim tesislerinde devam ediyor. Otis Türkiye yetkilileri, Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nda görev yapan 25 kişilik itfaiye ekibi ve İtfaiye Eğitim Merkezi'nde görev yapan itfaiye eğitmenleri ile iki farklı grup halinde Otis üretim tesislerinde bir araya geldi. Otis Türkiye'nin gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları; asansörler ve yürüyen merdivenler hakkında alınan teknik bilgilerle buralarada yaşanabilecek olaylara itfaiye ekiplerinin, etkin müdahale etmeleri hedefleniyor.

Önceliğimiz emniyet

Otis Türkiye Genel Müdürü Özgür Aren, "İleri teknoloji ile hayata geçirdiğimiz asansörlerin daha güvenli olması için çalışan Otis Türkiye olarak, en öncelikli konumuz çalışanlarımız ve kullanıcıların emniyetidir. Üretim tesismizde düzenlediğimiz eğitimlerde görevlerini mümkün olan en emniyetli şekilde yapmayı amaçlayan itfaiye eğitmenleri için son derece faydalı bir çalışma olduğuna inanıyorum" dedi.

Uygulamalı eğitim

'Asansörler ve yürüyen merdivelerde yaşanabilecek kazalara müdahale eğitiminde'nde, asansörlerle ilgili teknik bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra asansör modeli üzerinde uygulamalar yapıldı. Video ve sunumlarla asansör ekipmalarınının anlatıldığı teori eğitimlerinin ardından hız regülatörü ve paraşüt sistemleri, kapı sistemleri ve asansör kabininde mahsur kalan kişilere yapılması gerekenler anlatıldı.