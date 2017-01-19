Otiad'dan Moskova, Tahran ve Beyrut'ta Etkinlik Düzenleyin Çağrısı

OSMANBEY Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) Başkanı İlker Karataş, sadece tekstilde değil küresel ölçekte büyük bir dönüşüm yaşandığını belirterek sektörün yeni süreçte ihracat merkezlerinde daha fazla etkinlik düzenlemesi gerektiğini söyledi. Karataş, "Öyle girift yapının içindeyiz ki sınırlarımız dışında olan tüm gelişmeler, artık bizi yakından ilgilendiriyor" dedi.



"DAHA FAZLA ORGANİZASYON DÜZENLEMELİYİZ"



Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Fashionist gibi daha fazla organizasyon düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Karataş, "Uluslararası nitelikte ticaret platformlarının devamlılığına dünden daha çok ihtiyacımız olduğunun altını çiziyorum. Olaya sadece Türkiye açısından veya sadece ekonomik getiriler açısından da bakmıyorum. Bugün İstanbul'da, yarın Moskova'da, Tahran'da, Beyrut'ta, Bağdat'ta bu tür organizasyonların artması, devamlılığın sağlanması açısından hayati öneme sahiptir" dedi.



"YILGINLIĞA DÜŞÜP VAZGEÇMEYELİM"



İş adamlarına çağrıdan bulunan OTİAD Başkanı İlker Karataş, "Yeter ki yılgınlığa düşüp vazgeçmeyelim. Bu dönemde belki kayıplarımız olacaktır fakat bunlar telafi edilir. Yeter ki birliğimizi, dirliğimizi bozacak tuzaklara düşmeyelim. Bunun için gerekli olan gücü ve enerjiyi de ancak hep birlikte hareket edebileceğimiz bu tür zeminlerde bulabileceğimize inanıyorum. 2017'ye girerken bölgedeki olumlu değişimin ilk sinyalleri gelmeye başladı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu bölge ülkelerinin, özellikle Suriye üzerinden geliştirilen ve git gide gerilen dış politikalarında yumuşamaya gitmesi bölgede yeni bir uzlaşma rüzgarı doğurmuştur. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu rüzgar güçlenecek ve bir süredir durgun suda bekleyen ticaret gemilerinin yelkenlerini doldurmaya başlayacaktır. Abiye, gelinlik ve damatlık konusunda İstanbul'un taşıdığı potansiyeli ve kabiliyeti yansıtan özel bir fuar haline gelen Fashionist'in yeni tanışmalar ve yeni bağlantılar ile bir süredir durgunluk yaşayan tekstil ve hazır giyim sektörüne bir kez daha nefes aldıracağını umut ediyorum" dedi.



- Ankara