Otiad  Başkanı Karataş: Bu Bir Zafer veya Yenilgi Değil Uzlaşma Arayışıdır

16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandum sonuçlarını değerlendiren Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Karataş, Türkiye'nin tarihindeki en önemli kararlardan birini aldığını belirterek, çıkan sonucun herkes için hayırlara vesile olmasını diledi.



OTİAD Başkanı Karataş, demokrasilerin en temel şartının seçim sonuçlarına saygı göstermek olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Anayasalar, bir arada yaşayan, ortak menfaatleri olan, aynı kaderi paylaşan bir toplumun uzlaşma metnidir. Dün hepimiz anayasa değişikliği konusunda kendi fikrimizi söylemek için sandığa gittik. Çıkan sonuçlara göre halk, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'ne geçmesine onay vermiş oldu. Bu bir tarafın zaferi, diğer tarafın yenilgisi olarak addedilecek bir durum değildir. Çünkü bu bir savaş değil halk oylamasıdır, yani uzlaşma arayışıdır. Biliyoruz ki tüm taraflar, yani bizler dün olduğu gibi yarın da bir arada yaşayacağız. İşte bu yüzden Osmanbey'de faaliyet gösteren yaklaşık 750 firmayı temsil eden OTİAD olarak, bundan sonraki sürecin sağlıklı işlemesini temenni ederken, gerek iktidarın gerekse muhalefetin bütünleştirici bir tutum benimsenmesi ve uzlaşma kültürünün yaygınlaştırılmasının Türkiye'nin birliği ve dirliği için zaruri olduğunu düşünüyoruz."



"TİCARETİN CANLANDIRACAĞINI UMUYORUZ"



Karataş, uluslararası pazarlara çalışan bir ticaret erbabı için en önemli şeyin ülkesinde istikrarın sağlanmış olmasıdır diyerek sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz ticaretle uğraşanlar uzun bir süredir ülke gündemiyle yatıp kalkıyoruz ve iş yapabilmek için içeride ve dışarıda suların durulmasını bekliyoruz. Bu anlamda, Türkiye'nin anayasa değişikliği referandumunu kazasız belasız atlatmış olmasının ülke gündemini rahatlatacağını ve ticaretin canlandıracağını umuyoruz. Bizler, bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen neyse yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."



