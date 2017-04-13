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Otellerde İstihdam Düşüşü Devam Ediyor
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Otellerde İstihdam Düşüşü Devam Ediyor

Konaklama sektöründe çalışanların sayısı 2017'nin ilk ayında yüzde 12,4 dolayında düşüş gösterdi.

Otellerde İstihdam Düşüşü Devam Ediyor

Konaklama sektöründe çalışanların sayısı 2017'nin ilk ayında yüzde 12,4 dolayında düşüş gösterdi

Kaynak: Dunya.com

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