Antalya'da Bir Otelin Balkonunda Yaralı Pelikan Bulundu

Antalya'nın ilçesi, Kemer'in merkezdeki 4 yıldızlı Bona Dea Otel'in giriş katındaki odalardan birinin balkonunda saat 14.00 sıralarında pelikan olduğunu fark eden tatilci durumu otel yönetimine haber verdi. Otel yönetimi de Kemer Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden yardım istedi. Otele gelen bakımevi ekibi bitkin durumda ve uçamayan hayvanı balkondan alarak Aslanbucak Mahallesi'ndeki merkeze getirdi. Bakımevinde tedaviye alınan pelikanla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri de bilgilendirildi. 'Tepeli pelikan' olduğu tespit edilen hayvanın tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi. 'PARMAKTA KIRIK TESPİT EDİLDİ'

Kemer Belediyesi Geçici Bakımevi Veteriner Hekimi Mehpare Seda Aytekin şu bilgiyi verdi

"Merkez otellerimizden gelen haber sonucunda ekibimiz giderek tepeli pelikan olarak bilinen bir su kuşu getirdi. Düşkün vaziyette olduğunu gözlemlemiş çevredekiler. Bu yüzden aradılar. Biraz müşahede altında kalması ve desteklenmesi gerekecek. Sadece muhtemelen çırpınırken parmaklarından birinde ufak bir kırık şekillenmiş. Onun dışında yaralanması söz konusu değil."

Kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceklerini kaydeden Aytekin, "Bulunduğumuz yer Kemer, normalde pelikanların tercih edip yaşadığı bir bölge değil. Muhtemelen göç esnasında, göç yolu üzerinde yolunu kaybetmiş olabilir ya da bölgede otellerimizin görsel amaçlı müşterilerine yönelik bahçelerinde beslediği canlılardan biri olabilir" diye konuştu. TEPELİ PELİKAN

Tepeli pelikan, dünyanın uçabilen en ağır kuş türü ve aynı zamanda albatroslardan sonra dünyanın en geniş kanat açıklığına sahip kuşları olarak biliniyor.