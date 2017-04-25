Otelden İçki Hırsızlığı İddiası

Pamukkale ilçesinde bir otelden şişelerle çok sayıda içki çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'nde bulunan bir otelde şişelerle içki çalınması üzerine çalışma başlattı.



Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli olarak belirlenen H.T, D.Ç. ve O.A. gözaltına alındı.



Şüpheli O.A'nın evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 137 şişe içki bulundu. İçkiler, yapılan incelemenin ardından otel sahibine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.T. ve D.Ç. tutuklandı, O.A. ise serbest bırakıldı.