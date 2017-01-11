Otel Yangını - Ordu

Ordu'da bir otelin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki 4 katlı bir otelin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın otelin çatı katının tamamını sararken, bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.



Yangın nedeniyle binada büyük çaplı hasar oluşurken, çoğunluğu Suriyeli ailelerin kaldığı oteldeki yangınla ilgili inceleme başlatıldı.