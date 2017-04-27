Otel restoranları KDV'deki haksız rekabete karşı düzenleme bekliyor

Yeme-içme sektöründeki KDV tutarlarının otel restoranlarında ve normal restoranlarda farklı olması haksız rekabete neden oluyor.

Otellerde yüzde 18 olan KDV tutarının, restoranlarda yüzde 8 olması otel restoranlarına olan talebin azalmasına neden oluyor.

2016 yılında gündemde yaşanan olumsuz gelişmeler turizm sektörünü doğrudan etkiledi. Ülkeye gelen turist sayısında yaşanan ciddi azalma sektörü daralttı. Bu şartlar altında restoranlarda uygulanan KDV oranı yüzde 8 iken, otel restoranlarında uygulanan KDV tutarının yüzde 18 olması bu zor süreçte turizm sektörünün işini daha da zorlaştırdı.

"KDV oranlarının düşürülmesi sektör çarklarının dönmesine katkı sağlayacak"

Ülkemizin ve içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, "2016 yılı bir önceki yıllara kıyasla daha iyimser planlar yaptığımız fakat kriz stratejilerini uygulamak durumunda kaldığımız bir yıl oldu. Ancak misafir tercihlerinin değişmesi, otel yatırımlarının ve internet satışlarının artması, iş dünyasının değişen ihtiyaçları, içinde bulunduğumuz olumsuz etkenlere rağmen, bizlere bu ihtiyaçları anlamanın ve yenilikleri uygulamaya devam etmemiz gerektiğini gösterdi. Bu zor süreçte yeme-içme sektöründe uygulanan KDV oranlarının da otellerin haksız bir rekabette kalmasına neden oldu'' dedi.

Restoranlarda KDV oranı yüzde 8 iken, otel restoranlarında bu oranın yüzde 18 olduğunu belirten Akçakaya ''Bu durum otel restoranlarına olan talebin düşmesine neden oluyor. TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Şahin'in de belirttiği gibi bu oranın yüzde 8'e çekilmesi gerekiyor. Oranın düşürülmesi çarkların bir nebze de olsa dönmesine katkı sağlayacak. Sektör biraz daha hareket kazanacaktır" dedi.