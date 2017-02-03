Otel Personeli Cinayetinde Bir Kişi Tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde çalıştığı otelde göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülen 48 yaşındaki Murat Acar'ın katil zanlısı 32 yaşındaki Ahmet Hüsnü Tezgel, tutuklandı.



Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Murat Acar, 14 Aralık sabahı, otelin sahil restoran kısmında av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldü. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelde yaz sezonu teknik servis elemanı, kışın ise güvenlik personeli olarak çalışan Acar'ın katil ya da katillerini bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri teknik takip sonunda cinayet faillerinin Ahmet Hüsnü Tezgel ile 48 yaşındaki Emin G. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri dün gece yaptığı eş zamanlı baskınla iki şüpheliyi Avsallar Mahallesi'ndeki adreslerinde gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Hüsnü Tezgel çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Emin G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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