Otel Odasında Ölü Bulunan Kadının Eşi Ortadan Kayboldu

BALIKESİR'deki bir otele gece yerleşen çiften 47 yaşındaki Neriman Yıldız, sabah ölü bulundu. Yüzüne yastık kapatıldığı, vücudunda darbe izleri olduğu tespit edilen kadının cesedi otopsiye gönderildi. Neriman Yıldız'la gece otele giriş yapan, ancak 2 saat sonra ayrıldığı belirlenen eşi 50 yaşındaki Turan Yıldız aranıyor.



Neriman ve Turan Yıldız çifti, dün gece Akıncılar Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Otel çalışanları, bugün öğlende telefonla aramalarına ve kapıyı çalmalarına rağmen çiftten haber alamayınca, durumu polise bildirdi. Otele gelen ve kapıyı açtırarak içeriye giren Asayiş Şube ekipleri, Neriman Yıldız'ın yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Yüzü yastıkla kapatılan kadının vücudunda darbe izleri bulunduğunun belirlendiği kaydedildi. Neriman Yıldız'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Polis, otel çalışanlarının ifadelerini aldı. Yapılan araştırmada, Turan Yıldız'ın odaya yerleştikten 2 saat sonra otelden ayrıldığının tespit edildiği belirtildi. Ortadan kaybolan Turan Yıldız'ın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - Balıkesir