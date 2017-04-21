Ot Toplamak İçin Gitti, Uçurumdan Yuvarlandı...yaşlı Adam 4 Saat Süren Çalışma ile Kurtarıldı

Ot toplamak için gitti, uçurumdan yuvarlandı...Yaşlı adam 4 saat süren çalışma ile kurtarıldı



ELAZIĞ - Elazığ'da ışkın otu toplarken uçurumdan düşen şahsı, saatler süren çalışma ile AFAD ve UMKE ekibi kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Beşoluk Köyü Bük mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Kardeşi ve yakını ile Işkın otu toplamaya giden 60 yaşındaki Ömer Saraç, uçurumdan düşerek yaralandı. Yaralı şekilde mahsur kalan Saraç'ın kurtarılması içen yakınları 112 Acil Komuta Merkezine bağlı sağlık, Ulusal Medical Kurtarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden kurtarma ekipleri yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Saraç'ı bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan yaralı şahıs, ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saraç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.