ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı bütün sınavlar incelenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sınavlarda usulsüzlük yaptığı iddialarıyla ilgili soruşturmada yeni bir karara imza attı.

"GİRİŞ ÇIKIŞ YAPANLAR BELİRLENECEK"

FETÖ üyelerinin sınav sorularını nasıl çaldığını tespit eden Başsavcılık, Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar ile ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavlara yönelik bilgisayar kayıtlarını inceleyecek. Özellikle soruların hazırlandığı bilgisayarları mercek altına alacak olan Başsavcılık, bu bilgisayarlara giriş çıkış yapanları tespit etmeye çalışacak.