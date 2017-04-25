ÖSYM'nin Sınav Başvurularını Uzatma Kararı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ÖSYM tarafından başvuru tarihleri sona eren LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapamayan adaylara bir gün daha başvuru hakkı verilmesinin, mağduriyetlerin giderilmesi için faydalı bir karar olduğunu bildirdi.



Malkoç, başvurularını süresi içinde yapamayan adaylar için ÖSYM Yönetim Kurulunun aldığı, başvuru tarihi sona ermiş ancak henüz yapılmamış sınavlara yönelik, bir gün süre ile başvuruların alınması kararını basın mensuplarına değerlendirdi.



Malkoç, LYS, ALES ve benzeri sınavlarda ÖSYM'nin koyduğu süre içinde müracaat edemeyen ve sınav için yatırması gereken parayı zamanında yatıramayan yüzlerce öğrencinin kendilerine başvurduklarını belirtti.



Sınavlarla ilgili mağduriyet müracaatlarının bini aştığını aktaran Malkoç, yapılan çalışmalar sonucunda ÖSYM'nin güzel bir karar aldığını söyledi.



Malkoç, "Bu konuda kurumumuzun yaptığı çalışmaların çok etkili olduğu açık. ÖSYM'nin yetkililerini kutluyoruz bu açıdan, kendilerine teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok mağdur insanlar vardı." dedi.



Kamu Başdenetçiliğine başvuran mağdurlar arasında ilk 4 bine, ilk 5 bine giren öğrenciler de olduğunu belirten Malkoç, şunları kaydetti:



"Bir tanesi annesi kanser olmuş, o telaşla yatıramamış. Bir başkası trafik kazası geçirmiş o telaşla yatıramamıştı. Dolayısıyla mağduriyetleri vardı, eğitim hak ve hürriyetleri konusunda kısıtlamaları vardı. Bu imkanın getirilmesinin hiç kimseye zararı olmadığı gibi mağdur olan öğrencilere faydası olmuştur. Bunun arkasından hemen 09.45 mağdurları konusunda da ÖSYM'nin adım atmasını bekliyoruz, istiyoruz. Hatırlanacağı gibi daha önce de öğrencilerin 12 Mart'ta girmiş oldukları sınavda, sınavları iptal edilen öğrenciler vardı. Onlar kurumumuza müracaat etmişlerdi, biz de ÖSYM yetkilileriyle görüşerek dostane çözüm bulmuştuk. Bu olay da alınan dostane bir çözümdür. Umut ediyorum ki ÖSYM yetkilileri 09.45 mağdurları için de bir açıklama yapar, biz o açıklamayı kendilerinden bekliyoruz."