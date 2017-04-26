ÖSYM'nin "Geç Başvuru Günü" Kararı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sınavlara süresi içinde başvuramayan adaylar için aldığı "Geç başvuru günü" kararına ilişkin, "ÖSYM yetkilileriyle yapılan uzun görüşmeler sonrasında iyi bir noktaya gelindi. Dün ÖSYM, gerek LYS'ye, KPSS'ye gerekse ALES'e girecek olanlara yeniden müracaat hakkı, süresi ve imkanı verdi. Bu çok güzel bir şey." dedi.



YGS, LYS ve KPSS için başvuru tarihlerini kaçırarak mağdur olan bazı öğrenciler, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u ziyaret etti.



Öğrenciler ile basın toplantısı düzenleyen Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), idarenin eylem, işlem, tutum ve davranışlarını insan hakları, adalet ve hakkaniyet açısından değerlendirdiğini anımsattı. Malkoç, idari hizmetlerde yapılan yanlışlık ve eksiklikler konusunda kararlar verdiklerini belirtti.



Kurumun hedefinin, idare hizmetlerinin kalitesini artırmak olduğuna işaret eden Malkoç, KDK'nin vatandaşların avukatı olduğunu, idare ile vatandaş arasında köprü kurduklarını dile getirdi.



Malkoç, KDK'nin, idarenin karşısında olmadığını vurguladı.



Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) ÖSYM'nin kural değişikliği yaptığını hatırlatan Malkoç, öğrencilerin en geç saat 09.45'te sınav salonuna alındığını kaydetti.



Nefes açıcı tüp ya da ilaçla girdiği gerekçesiyle sınavları iptal edilen yaklaşık 100 öğrencinin sınavının, yapılan görüşmeler sonrasında geçerli sayıldığını bildiren Malkoç, LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapamayan adayların da KDK'ye müracaatta bulunduğunu belirtti.



ÖSYM ile mağduriyetin giderilmesi için görüşmeler yaptıklarını aktaran Malkoç, "ÖSYM yetkilileriyle yapılan uzun görüşmeler sonrasında iyi bir noktaya gelindi. Dün ÖSYM, gerek LYS'ye, KPSS'ye gerekse ALES'e girecek olanlara yeniden müracaat hakkı, süresi ve imkanı verdi. Bu çok güzel bir şey. İdarenin, kamunun hizmet kalitesinin artırılması, vatandaş memnuniyeti açısından bu olay çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



"Olumlu adım gelmezse kararı açıklayacağız"



"09.45 mağdurları" olarak nitelendirilen, geç kaldıkları gerekçesiyle YGS'ye alınmayan öğrenciler ile ilgili çalışmaların tamamlandığını bildiren Malkoç, kararın yazım aşamasında olduğunu dile getirdi.



Malkoç, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri başta olmak üzere gazeteciler, akademisyenler ve bütün kesimlerle görüşmeler yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:



"Biz şunu arzu ediyoruz, ÖSYM bu tür kural değişikliklerini daha yumuşak bir geçişle yapsın. Kamuoyunu, öğrencileri, aileleri daha çok aydınlatsın ki bu tür olaylar olmasın. Sınavı iptal edilip sonradan düzeltilen, süresinde alan tercihi yapamayan, para yatıramayanlara tanınan imkan gibi ÖSYM'nin biz tavsiye kararı yazmadan hangi adımı atabilecekse onu atmasını bekliyoruz. Bu hafta sonuna varmadan eğer ÖSYM'den bu iki olaydaki gibi olumlu adım gelmezse kararı açıklayacağız."



Kamu Başdenetçisi Malkoç, ÖSYM yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü, bu kurumdan geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmayan öğrenciler ile ilgili de olumlu yaklaşımı beklediklerini söyledi.



Basın toplantısına katılan fen lisesi öğrencisi Sümeyye Akay ise YGS'de ilk 3 bin kişi arasında yer aldığını, LYS için sınav ücretinin yatırılacağı süreyi kaçırdığını dile getirdi. KDK'ya yapılan başvurunun ardından kendilerine ÖSYM tarafından ek süre verildiğini anlatan Akay, mağduriyetlerinin giderilmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Akay, Kamu Başdenetçisi Malkoç ve ÖSYM yetkililerine teşekkür etti.