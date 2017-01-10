ÖSYM Eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen Açıklaması

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 68 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde öğleden sonraki oturumda 7 sanık daha dinlendi. ÖSYM Başkan Yardımcısı tutuksuz sanık Ömer Pekşen, "Yasadışı olan cemaat, tarikat gibi kurumları hep yadırgadım ve mücadele etmeye devam edeceğim. FETÖ, İslam dinini kullanarak insanları kandırıyor" dedi.



"20 yıl terörle mücadele eden bir polisim, bana FETÖ soruşturması açılıyor"



Eski baş polis tutuksuz sanık Muzaffer Güner, duruşmada sorgu ve savunmasında "30 yıldır Emniyet'te baş polisim. Mart ayında emekli oldum. Hasip Danış'ın ifadesinde tarafıma iddialar var. Evine baskın yaptığımızda kendisine sabah namazını kıldırmadığımı iddia etmiş. Biz ev aramasına gitmiştik, namaz kılmasına nasıl karışırız. Buralara nasıl geldik bilmiyorum. 20 yıl terörle mücadele eden bir polisim, bana FETÖ soruşturması açılıyor. Benim gönül bağım bile yok, fikrimi, zikrimi tüm çalışma arkadaşlarım bilir. Yeminle söylüyorum Sıtkı Baş ismini burada duydum. 15 Temmuz'daki kalkışmayı desteklemek, görev almak ve gerçekleştirmek vatan hainliğidir" diye konuştu.



"Çin'e gitmek üzereyken göz altına alındım"



ÖSYM Kanuna Muhalefet suçundan yargılanan tutuksuz sanık Eşref Coşar ise "Çin'e gitmek üzereyken göz altına alındım, basın yakalandı diye yazdı. 4 ay tutuklu kaldım, daha sonra yurt dışı yasağı ile serbest kaldım. By lock gibi bir program indirmedim, kullanmadım" dedi.



Şarkışla Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan tutuksuz sanık Cengizhan Bingöl ise "12 yıl boyunca SGK'da memur ve şef kadrolarında çalıştım. Hiçbir örgütün faaliyetlerinde yer almadım, 5 aydır işsizim ve mağdurum" diye konuşurken, tutuksuz sanık İbrahim Ülger ise "Sadece birim amirlerimden emi aldım. Hiçbir illegal yapıya dahil olmadım. Talas'ta bölge imamı olduğum iddiası asılsızdır. Kimseye para aktarmadım. Memurlar Derneği'ne sadece üye oldum ve aidat ödedim" dedi.



"FETÖ, İslam dinini kullanarak insanları kandırıyor"



Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan tutuksuz sanık Ömer Pekşen ise "ÖSYM'de başkan yardımcısı olarak görev yapıyordum. İş işleyişi birimlerinde 3 birimden sorumluydum. Soru kağıtlarını imha ile ilgili birimde görev almadım, o birim benle alakalı değildir. Yasadışı olan cemaat, tarikat gibi kurumları hep yadırgadım ve mücadele etmeye devam edeceğim. FETÖ, İslam dinini kullanarak insanları kandırıyor. Ben bu düşüncelerdeyken terör örgütüne yardım etme gibi suçlar çok ağrıma gidiyor" diye konuştu.



Kınaş A.Ş. çalışanı ifadesinde ne dedi?



Kınaş A.Ş.'de çalışan tutuksuz sanık Erkan Yıldız da mahkemede sorgu ve savunmasında şunları söyledi: "Kınaş A.Ş.'de şantiye şefi olarak 2007'de işe başladım. Daha sonra satın alma müdür olarak görev yaptım. Hamdi Kınaş'ın talimatı ile Cemil Görücü'yü aradım. İhtiyaç sahibi öğrenciye yardım etme görüşünü söyledim. Hamdi Kınaş dediyse 1 kişiye burs verelim dedi. Cemil Görücü'den 23 bin 700 TL kesinti yapılmadı. Kendisinin iftira atma nedeni söz verdiği işi yapmayışı ve bundan dolay açılan davadır. Bu lanet yapıyla çok şükür uzaktan yakından alakam yoktur. Ben doğruyu söylediğim için yargılanıyorum."



Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık Hüseyin Alpay da savunma yaptıktan sonra mahkeme heyeti, duruşmayı yarın sabah 9.00'da başlamak üzere ara verdi. - KAYSERİ