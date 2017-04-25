ÖSYM'den Sınav Başvuru Süresini Kaçıran Adaylara Müjde

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldıklarını belirterek, "Buna göre, LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız." açıklamasını yaptı.

Ömer Demir, başvurularını süresi içinde yapamayan adaylar için ÖSYM Yönetim Kurulu'nun aldığı kararı AA muhabirine açıkladı.

ÖSYM'nin, sınav başvuru sürelerini, açıklanan tarihlerde saat 23.59 olarak çok dakik bir şekilde belirlendiğine işaret eden Demir, her sınavdan sonra sınava başvuru gününü kaçıran adayların olduğunu vurguladı. ÖSYM'nin aldığı kararla bir sistem değişikliği yaptığını bildiren Demir, bu kapsamda, başvuru tarihi sona ermiş ancak henüz yapılmamış olan sınavlara ilişkin bir gün süre ile başvuruların alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Demir, şu bilgileri paylaştı:

"Tüm sınavlar için sınav başvuruları bittikten sonra 'geç başvuru günü' adında tek günlük bir başvuru günü ilan etmeye karar verdik. Bu kapsamda ilk olarak, başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldık. Buna göre, LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür) ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız.

Sınav kılavuzlarında belirtilen sınav ücreti, sadece internet bankacılığı üzerinden artırımsız olarak geç başvuru gününde saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Bu sınavlara başvuru yapan adaylar, tercih ettikleri illerde sınavlara alınacaklar. Ama bu kural, sadece KPSS, ALES, LYS ve Adalet Bakanlığı sınavları için geçerli olacak."

Tüm sınavlar için "geç başvuru günü" ilan edilecek

Ömer Demir, bundan sonra ÖSYM'nin yapacağı diğer tüm sınavlar için de "geç başvuru günü" ilan ederek kılavuzda adaylara duyuracaklarını bildirdi.

Belirlenen bu 4 sınav dışındaki sınavlara başvuru yapamayan adaylardan "geç başvuru" için biraz farklılaştırılmış bir ücret alınacağını kaydeden Demir, bu adayların sadece Ankara'da sınava gireceklerini açıkladı.

Çok sayıda kişinin geç başvuru gününe kalmaması için sınav ücretinin normalden bir miktar yüksek olmasına karar verdiklerini belirten Demir, "Bu ilave bir organizasyon gerektirecek. Böylelikle başvuru gününü kaçıranlar için bir fırsat oluşsun düşüncesindeyiz. Bundan sonraki tüm sınavlarda, sınav takvimi ile birlikte geç başvuru gününü adaylara duyuracağız. Yani adaylar sınavlara hem son başvuru tarihini hem de geç başvuru tarihini görebilecek. Mazeret aranmaksızın geç başvuru gününe kalan adayların başvurularını kabul ediyor olacağız." diye konuştu.