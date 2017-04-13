ÖSYM'den 2017 Lys Başvurularıyla İlgili Kamu Spotu



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarına (2017-LYS) girmeye hak kazanan adayları başvuru işlemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla kamu spotu hazırladı.







ÖSYM, başvuruları 17 Nisan’da sona erecek LYS’ye ilişkin adayları başvuru işlemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla kamu spotu yayınladı. Kamu spotunun çekimleri çeşitli illerde yapıldı. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanlarından en az biri 180 veya daha fazla olan adayların LYS’ye başvurabileceğinin belirtildiği kamu spotunda, adaylara mağduriyet yaşamamaları için çeşitli uyarılarda bulunuldu. 45 saniye süren kamu spotunda, "Adaylar, 2017 LYS başvurularınızı Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportunuz ile birlikte aday başvuru formunu doldurarak ÖSYM başvuru merkezleri ya da ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yapabilirsiniz. Sınav ücretini kılavuzda yer alan anlaşmalı bankalara veya odeme.osym.gov.tr adresinden yatırınız" ifadelerine yer verildi.







LYS kısa sorulu cevaplarından örneklere de yer verilen kamu spotunda, "Bu yıl LYS’de adaylara ilk defa kısa cevapları olan açık uçlu sorular sorulacaktır. Kısa cevaplı sorular cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümleyle adaylar tarafından cevap kağıdına yazılan veya kodlanan sorulardan oluşacaktır. Unutmayınız tüm kurallar emeğinizin güvenliği için" denildi.







