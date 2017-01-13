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ÖSYM'de 15 Yılın Kayıtları İncelenecek
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ÖSYM'de 15 Yılın Kayıtları İncelenecek

FETÖ soruşturması kapsamında ÖSYM'nin son 15 yıllık sınav kayıtları incelenecek.

ÖSYM'de 15 Yılın Kayıtları İncelenecek

FETÖ soruşturması kapsamında ÖSYM'nin son 15 yıllık sınav kayıtları incelenecek

Kaynak: Dunya.com

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