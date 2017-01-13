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ÖSYM'de 15 Yılın Kayıtları İncelenecek
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ÖSYM'de 15 Yılın Kayıtları İncelenecek
13 Ocak 2017 Cuma 13:02
FETÖ soruşturması kapsamında ÖSYM'nin son 15 yıllık sınav kayıtları incelenecek.
FETÖ soruşturması kapsamında ÖSYM'nin son 15 yıllık sınav kayıtları incelenecek
Kaynak:
Dunya.com
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