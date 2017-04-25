Son Dakika! ÖSYM'den LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı Sınavlarına Ek Başvuru Süresi
ÖSYM, LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına başvuru yapmayan adaylar için süreyi uzatma kararı aldı. İşte tarihler...
ÖSYM Başbanı Ömer Demir, ÖSYM, LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
İŞTE TARİHLER
ÖSYM Başkanı Demir, "ÖSYM olarak başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldık. Buna göre, LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız." dedi.