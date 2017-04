Osram'dan Yeni Ledriving Xenarc Golf Vı Edition Retrofit Far

OSRAM yeni retrofit farları ile Volkwagen Golf VI'de fark yaratıyor.





Osram'dan Yeni LEDriving Xenarc Golf VI Edition Retrofit Far!



2014'te piyasaya sürülen Audi A4 B7 LEDriving Xenarc farlardan sonra, OSRAM şimdi de tamamen retrofit başka bir far sunuyor. GTI, Siyah ve Krom olmak üzere üç versiyonu bulunan LEDriving Xenarc Golf VI Edition, aydınlatma teknolojisini iyileştirmekle kalmıyor aynı zamanda otomobile modern ve dinamik bir görünüm kazandırıyor.



Aydınlatma sektörünün lideri OSRAM tam retrofit far portföyünü LEDriving Xenarc Golf VI Edition ile genişletiyor. 2004 ile 2008 yılları arasında üretilmiş Audi A4 B7 için yapılan LEDriving Xenarc farlardan sonra, OSRAM Volkswagen Golf VI için bir üst sınıf farları sunuyor. Yeni ön aydınlatma, mevcut halojen farların araçta önemli bir tadilat gerektirmeden kolaylıkla değiştirilebilmesini sağlayan onaylanmış bir üst sınıf çözümü sunuyor. Kişiselleştirmeyi seven VW sahipleri için OSRAM aydınlatma tasarımcıları LEDriving Xenarc Golf VI Edition'ın GTI, Siyah ve Krom olmak üzere üç özel versiyonunu yarattılar.



Yeni LEDriving Xenarc Golf VI Edition Retrofit Far Yenilenen Makyaj





LEDriving Xenarc Golf VI Edition makyajında, VW'nin halojen farlarının yerini yenilikçi xenon ve LED teknolojisi alıyor. Tam retrofit farların ışık çıkış gücü orijinal ön aydınlatmadan çok daha yüksek. Standart halojen farlara kıyasla yüzde 110'a kadar daha yüksek parlaklık verimi; yoldaki tehlike bölgelerine ve nesnelere çok daha fazla ışık gönderilebileceği anlamına geliyor.



Xenarc orijinal D8S kısa ve uzun huzme, LED gündüz farları ve LED sinyal aydınlatması ile donatılan LEDriving Xenarc Golf VI Edition; OEM (Orijinal Donanım Üretimi) kalitesinin teknoloji harikası… Yol kullanımı için onaylanmış ECE (Avrupa Ekonomik Komisyonu) uyumlu farlar otomatik far seviye ayarı veya far yıkama sistemi gerektirmiyor.



