Öso'nun El Bab Ilçesi Çevresindeki Ilerleyişi Devam Ediyor

- ÖSO birliklerinin hazırlıkları

ÖSO birliklerinin hafif ve ağısilahlarla saldırması

Bölgeden yükselen dumanlar Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab ilçesine doğru ilerleyişi devam ediyor. Muhalif birlikler, El Bab ilçesinin doğusundaki Kabasin beldesi çevresinde hafif ve ağır silahlarla terör örgütü DEAŞ'e saldırdı.