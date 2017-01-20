- ÖSO birliklerinin hazırlıkları
ÖSO birliklerinin hafif ve ağısilahlarla saldırması
Bölgeden yükselen dumanlar Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab ilçesine doğru ilerleyişi devam ediyor. Muhalif birlikler, El Bab ilçesinin doğusundaki Kabasin beldesi çevresinde hafif ve ağır silahlarla terör örgütü DEAŞ'e saldırdı.
Öso'nun El Bab Ilçesi Çevresindeki Ilerleyişi Devam Ediyor
- ÖSO birliklerinin hazırlıkları ÖSO birliklerinin hafif ve ağısilahlarla saldırması Bölgeden yükselen dumanlar Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab ilçesine doğru...
- ÖSO birliklerinin hazırlıkları
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