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Öso'nun El Bab Ilçe Merkezine Doğru Ilerleyişi Devam Ediyor

Öso'nun El Bab Ilçe Merkezine Doğru Ilerleyişi Devam Ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : ÖSO'nun hazırlıkları ve araç konvoylarının yola çıkması Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişi devam ediyor.

Öso'nun El Bab Ilçe Merkezine Doğru Ilerleyişi Devam Ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

ÖSO'nun hazırlıkları ve araç konvoylarının yola çıkması Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişi devam ediyor.

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