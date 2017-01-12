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ÖSO'nun hazırlıkları ve araç konvoylarının yola çıkması Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişi devam ediyor.
Öso'nun El Bab Ilçe Merkezine Doğru Ilerleyişi Devam Ediyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : ÖSO'nun hazırlıkları ve araç konvoylarının yola çıkması Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişi devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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