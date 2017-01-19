OSMEK, Kursiyerlerini Hayata Bağlıyor

Engelli olmasına rağmen Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme kurslarına katılarak filografi ve taş sanatı eğitimi alan Hasan Yazıcı, öğrendiklerini minik öğrencilerine aktarıp, onlarla birlikte yaptığı eserleri bir sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

Serebral Palsy hastası olan ve yüzde 87 engelli olan 37 yaşındaki Hasan Yazıcı, Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl açılan meslek edindirme kurslarına katılarak fliografi ve taş sanatı dallarında eğitim aldı. Eğitimin ardından yaptığı eserlerden bir sergi açan Yazıcı, bu sergide kendisinden öğrencilerine de bu sanatı öğretmesini isteyen Mithatpaşa İlköğretim Okulu öğretmenlerinin teklifi üzerine, okulda öğrencilere ders vermeye başladı. Yaklaşık 4 haftalık eğitimin ardından ortaya çıkan eserleri Mahkeme Hamamı Kültür Merkezi'nde sergileyen Hasan Yazıcı, azmi ve başarısıyla herkese örnek oldu.

Mithatpaşa İlköğretim Okulu 4 D sınıfı öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı sergide son derece mutlu, bir o kadar da heyecanlı görünen Hasan Yazıcı, "Kendim meraklı bir insanım. İnternetten OSMEK'te böyle bir kursun olduğunu gördüm. Bu tam bana göre dedim ve kursa katılmaya karar verdim. Kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra, hocalarımın da yardımıyla filografi ve taş sanatının inceliklerini öğrendim. Daha sonra hocalarım ve diğer kursiyer arkadaşlarımın da desteği ile Ördekli Kültür Merkezi'nde bir sergi açtım. Sergiyi ziyaret eden Mithatpaşa İlköğretim Okulu hocalarımız benden çocuklara da bunu öğretmemi istedi. Ben de kabul ettim. Gönüllü olarak çocuklara öğrendiklerimi öğrettim" dedi.

Kursiyer olarak katıldığı OSMEK kurslarında öğrendiklerini ilkokul öğrencilerine öğretmek için kolları sıvayan Serebral Palsy hastası Hasan Yazıcı, "Kursumuz 4 hafta sürdü. Bu 4 hafta boyunca çocuklara filografi ve taş sanatı konusunda, OSMEK'te öğrendiklerimi öğrettim. Çok eğlenceli geçti. Çocuklar da son derece heyecanlı bir şekilde derslere katıldı. Zaman zaman yaramazlıklar da yaptık ama onlar beni, ben de onları çok sevdim. Buradan, durumu benim gibi olanlara şunu söylemek istiyorum. Aslında engelli diye, engel diye bir şey yok. Benim durumumda olanlar ne olur evde oturmasınlar, hayata karşı mücadele etsinler. Ben OSMEK kurslarına katılıp bu sanatı öğrendiğim için çok mutluyum. Bugün bu mutluluğum bir kat daha arttı. Özellikle öğretmen olmak çok güzel bir duygu. OSMEK kursu sayesinde kendime güvenim geldi. Beni destekleyen herkese, Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a, hocalarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mithatpaşa İlköğretim Okulu 4 D sınıfı öğrencilerinden Sümeyye Pak da, "Filografi, ebru ve taş sanatı derslerine katıldım. Derslerimiz son derece eğlenceli geçti. Mutlu oldum. Yaparken de çok eğlendim. Hasan öğretmenimizle de çok eğlenceli dersler yaptık. Bundan sonra ondan öğrendiklerimle filografi ve taş sanatını yapmaya devam edeceğim" dedi.

