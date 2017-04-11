Osmanlıspor'un Gençleri Okulda da Ses Getirdi

Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve futsal okul takımında forma giyen Osmanlıspor'un genç oyuncuları, Ankara 2'ncisi olarak Türkiye finallerine kalma yolunda önemli bir adım attı.



Futsalda her sezon Türkiye finallerine kalma başarısı gösteren Osmanlıspor futsal takımının genç oyuncuları, kulüpte elde ettikleri başarıyı okullarına da taşıdı. Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve futsal okul takımında forma giyen Osmanlısporlu genç oyuncular, Ankara ikincisi olarak Türkiye finallerine kalma yolunda önemli bir adım attı.



Türkiye genelinde tüm illerde yapılan il içi müsabakaları sonucunda, Ankara il 2'ncisi olarak son 32 takım arasına kalma başarısı gösteren Osmanlıspor'un gençleri, Adana'da düzenlenen 1. tur müsabakalarını kazanarak da Türkiye geneli son 16 takım arasına kaldı. Osmanlıspor'un genç yeteneklerinden oluşan Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futsal takımı, Zonguldak ilinde yapılacak 2. kademe grup müsabakalarını da geçerse Futsal Türkiye finallerinde son 8 takım arasına girmiş olacak. - ANKARA