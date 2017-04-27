Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: "Futbolcularımız Değişimi Yakaladı"

'Çek Futbolcu Prochazka: 'Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral'ın ölümene çok üzüldüm"



Osmanlıspor'da, Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada,"Takımın, kendi oyun anlayışına kısa zamanda adaptasyon sağladığını dile getiren Hamzaoğlu, "Futbolcular değişimi yakaladı ve ardından alınan 2 galibiyet var."dedi.



Bana göre oyun olarak iyi oynadığımız ve hak ettiğimiz 2 galibiyet aldık. İnşallah bunun üstüne koyarak devam etmeye çalışacağız.Atiker Konyaspor maçıyla birlikte takımın yanında sahada olacağını hatırlatan Hamzaoğlu:



"Benim cezam da bitti. İlk maçıma çıkacağım. Ben de heyecanlıyım. İyi bir takım olan Atiker Konyaspor ile oynayacağız. Performansları ortada. Biz de iyi bir takım olduğumuzu unutmayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimiz futbol oynamaya çalışan bir takım. Tıpkı Aytemiz Alanyaspor gibi. Bu maç da bizim için zor geçti. Bizim bundan sonra futbolumuzu geliştirmekten başka bir derdimiz yok. Eksik yanlarımızı da tamamlamak istiyoruz," diye konuştu. Gelecek yılın planlaması için ligde kalan 6 maçta takımı gözlemleyeceklerini ifade eden Hamza Hamzaoğlu:"Ligde şu anda oynanması gereken 6 maçları olduğuna dikkati çeken Hamzaoğlu, "Tamamen onlara odaklanmış durumdayız. Alınacak puanlar var, katedilecek mesafe var. Alabildiğimiz kadar fazla puan toplayıp ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Tabii ki önümüzdeki yılın planlamasını da bu arada yapıyoruz. Benim düşüncem çok fazla değişikliğe gitmeden mevcut oyuncularımızla beraber önümüzdeki sene de devam etmek. Eksik yanları tamamlayıp zayıf yanlarımızı güçlendirip, çok fazla kurcalamadan istikrarlı bir şekide çıkışımızı sürdürmek." diyerek görüşlerini açıkladı.



"GALİBİYETLER MORAL OLDU"



Osmanlıspor'un Çekyalı stoperi Vaclav Prochazka, ligde aldıkları son 2 galibiyetin kendileri açısından moral olduğunu ifade etti. Antrenman öncesinde açıklamalrda bulunan Prochazka, "Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayamadık. Sadece bir maç kazanabildik. Son 2 haftada aldığımız galibiyetler bize iyi bir moral oldu." dedi.



Yeni teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'nun gelişiyle takımın ataklarının defanstan başladığına dikkati çeken Çekyalı stoper, şöyle devam etti: "Golde yaptığım ortada biraz şans golü oldu. Stoper olarak belki 10 maçta bir orta yapıyorum. Hamza hocanın gelişiyle ataklarımızı defanstan kurmaya başladık. Bekler ve stoperler hücuma bu şekilde katkı yapmaya başladı."



Numan Çürüksu ile iyi bir ikili oluşturduklarını anlatan Prochazka, "Numan ile bir çok maç yaptık. Bundan dolayı Numan ile iyi bir iletişimimiz oldu. Bizim için beraber oynamak kolay oldu. Oynadığım için mutluyum." diye konuştu



Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral'ın intiharı ile ilgili olarak Prochazka, "Çok üzgünüm. 2 günlük iznimde Çekya'da bulunurken haberi aldım. Kelimenin tam anlamıyla yıkıldık. Rajtoral kendisi çok mutlu ve neşeli bir insandı. Kimse onun kafasındaki bu problemleri dışarıdan göremedi. İnşallah yattığı yerde iyi uyur."